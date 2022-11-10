Ищу людей, который запустят рекламу! Алматы!

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Ищу людей, который запустят рекламу! Алматы!

Новое сообщение natad820 » 10 ноя 2022, 13:44

Всем привет! У меня офлайн магазин цветов. Ищу людей, которые запустят рекламу для увеличения потока людей и прибыли. Предложения и цены можно в лс


natad820
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Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Re: Ищу людей, который запустят рекламу! Алматы!

Новое сообщение MilaTim25 » 10 ноя 2022, 20:13

Если нужна реклама в Алматы то советую обратиться в компанию BOCHAROFF. Креативные ребята, делали мне несколько наружных реклам, лайтбоксы. Довольна, узнаваемость бренда увеличилась, клиенты пошли и прибыль растет. Хорошо сработали!
MilaTim25
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Сообщения: 41
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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