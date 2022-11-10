Ищу людей, который запустят рекламу! Алматы!
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Ищу людей, который запустят рекламу! Алматы!
Всем привет! У меня офлайн магазин цветов. Ищу людей, которые запустят рекламу для увеличения потока людей и прибыли. Предложения и цены можно в лс
- natad820
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Re: Ищу людей, который запустят рекламу! Алматы!
Если нужна реклама в Алматы то советую обратиться в компанию BOCHAROFF. Креативные ребята, делали мне несколько наружных реклам, лайтбоксы. Довольна, узнаваемость бренда увеличилась, клиенты пошли и прибыль растет. Хорошо сработали!
- MilaTim25
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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