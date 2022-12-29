Нужно разработать мобильное приложение

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Нужно разработать мобильное приложение

Новое сообщение IntoSpace » 29 дек 2022, 00:01

Мне срочно нужно разработать мобильное приложение, куда мне обращаться по данному поводу?


IntoSpace
Читатель
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Нужно разработать мобильное приложение

Новое сообщение max777 » 29 дек 2022, 00:24

Посмотрите кейс по мобильному приложению здесь, и таких здесь не один, это площадка Workspace, здесь отличные специалисты, с опытом конечно, и на их счету много успешных кейсов, если дорожите репутацией то обращайтесь только к таким специалистам.
max777
Писатель
 
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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