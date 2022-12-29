Нужно разработать мобильное приложение
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Нужно разработать мобильное приложение
Мне срочно нужно разработать мобильное приложение, куда мне обращаться по данному поводу?
- IntoSpace
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Нужно разработать мобильное приложение
Посмотрите кейс по мобильному приложению здесь, и таких здесь не один, это площадка Workspace, здесь отличные специалисты, с опытом конечно, и на их счету много успешных кейсов, если дорожите репутацией то обращайтесь только к таким специалистам.
- max777
- Писатель
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- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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