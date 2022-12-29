Туманность Андромеды » 29 дек 2022, 16:28

Мне вот интересно, как вообще раскручиваются и становятся популярными каналы на Ютубе? Просто если так посудить, то очень же много успешных каналов миллионников. А стотысячников и того больше. Поэтому и вопрос назрел. Как они вообще так быстро выходят в ТОП?