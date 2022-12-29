Продвижение каналов на Youtube
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Продвижение каналов на Youtube
Мне вот интересно, как вообще раскручиваются и становятся популярными каналы на Ютубе? Просто если так посудить, то очень же много успешных каналов миллионников. А стотысячников и того больше. Поэтому и вопрос назрел. Как они вообще так быстро выходят в ТОП?
- Туманность Андромеды
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 дек 2022, 16:18
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Re: Продвижение каналов на Youtube
Ага, популярных каналов действительно много. И бывало замечал некоторых, которые буквально за неделю-две набирали по сотне тысяч подписчиков. Мне кажется тут дело не только везения, мол выстрелило какое то видео, но и грамотного продвижения. Думаю многие из каналов миллионников пользуются услугами сервисов, которые помогают накручивать подписчиков, комментариев, лайки и т.д. А то я не поверю, что у них там по десятке тысяч естественных лайков под каждым видео.
- Своеобразная
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 дек 2022, 16:24
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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