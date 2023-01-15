Курси програмування JavaScript

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Курси програмування JavaScript

Новое сообщение Kasandra » 15 янв 2023, 00:03

Мова програмування JavaScript популярна серед молодих девелоперів. Вона широко застосовується в браузерах для створення інтерактивних веб-сторінок, для розробки призначених для користувача інтерфейсів з використанням різноманітних фреймворків. Вона також використовується базами даних MongoDB і CouchDB для написання сценаріїв та формування запитів, деякими платформами для декстопів і серверів, зокрема Node.js.

Експерти прогнозують, що з часом застосування JavaScript - https://lviv.itea.ua/courses-itea/javascript-roadmap/ буде тільки розширюватися. Починаючи з азів і закінчуючи професійним рівнем ви познайомитесь із мовою програмування JavaScript. Також є окремі курси з вивчення js-бібліотек jQuery і Angular.



Kasandra
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 дек 2021, 10:52
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Интернет, сайты, реклама

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group