Что будет в криптовалютой в ближайшем будущем?

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Что будет в криптовалютой в ближайшем будущем?

Новое сообщение MilaTim25 » 10 фев 2023, 19:41

Всем привет! Как считаете, что будет с криптовалютой в ближайшие годы? Как думаете?


MilaTim25
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Re: Что будет в криптовалютой в ближайшем будущем?

Новое сообщение natad820 » 11 фев 2023, 00:44

Как сказал в интервью известный финансист Марат Айдагулов долг мой быть в курсе актуальных новостей. Пока слежу, изучаю разные источники, прогнозы. Уверена, что скоро криптовалюта будет на равне с фиатными деньгами в нашей стране. А вот как это будет происходить, это вопрос.
natad820
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