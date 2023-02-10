Что будет в криптовалютой в ближайшем будущем?
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Что будет в криптовалютой в ближайшем будущем?
Всем привет! Как считаете, что будет с криптовалютой в ближайшие годы? Как думаете?
- MilaTim25
- Писатель
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- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Что будет в криптовалютой в ближайшем будущем?
Как сказал в интервью известный финансист Марат Айдагулов долг мой быть в курсе актуальных новостей. Пока слежу, изучаю разные источники, прогнозы. Уверена, что скоро криптовалюта будет на равне с фиатными деньгами в нашей стране. А вот как это будет происходить, это вопрос.
- natad820
- Писатель
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- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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