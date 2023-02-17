Где найти систему автоматизации для салона красоты?
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Где найти систему автоматизации для салона красоты?
Добрый день. Не подскажете кто может установить систему автоматизации для салона красоты, дали задание найти?
- Lenchik
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 11 сен 2022, 11:00
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Re: Где найти систему автоматизации для салона красоты?
Очень много компаний пересмотрела с таким вопросом и всё-таки нашла, система для салона красоты будет лучшим решением и для руководителя, и для сотрудников. Наш салон находится в центре города, соотвественно клиентов всегда очень много, поэтому такая система была для нас прекрасным шансом для устранения всех проблем, рекомендую для работы, облегчить жизнь и добавить свободного времени.
- kiril01
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 09 окт 2022, 10:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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