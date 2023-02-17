Где найти систему автоматизации для салона красоты?

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Где найти систему автоматизации для салона красоты?

Новое сообщение Lenchik » 17 фев 2023, 14:44

Добрый день. Не подскажете кто может установить систему автоматизации для салона красоты, дали задание найти?


Lenchik
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Сообщения: 44
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Re: Где найти систему автоматизации для салона красоты?

Новое сообщение kiril01 » 17 фев 2023, 17:19

Очень много компаний пересмотрела с таким вопросом и всё-таки нашла, система для салона красоты будет лучшим решением и для руководителя, и для сотрудников. Наш салон находится в центре города, соотвественно клиентов всегда очень много, поэтому такая система была для нас прекрасным шансом для устранения всех проблем, рекомендую для работы, облегчить жизнь и добавить свободного времени.
kiril01
Читатель
 
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