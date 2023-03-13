Девушка предложила пожить отдельно - это все?

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Девушка предложила пожить отдельно - это все?

Новое сообщение LVS » 13 мар 2023, 16:49

У меня проблема, разошлись с девушкой она сказала что давай поживем пока отдельно, я скажу что не в восторге и у меня такое впечатление что нашим отношениям конец, как быть мне не знаю, у кого было такое?


LVS
Фанат
 
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Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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