Девушка предложила пожить отдельно - это все?
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Девушка предложила пожить отдельно - это все?
У меня проблема, разошлись с девушкой она сказала что давай поживем пока отдельно, я скажу что не в восторге и у меня такое впечатление что нашим отношениям конец, как быть мне не знаю, у кого было такое?
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 149
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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