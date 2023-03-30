Давайте поможем человеку

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Давайте поможем человеку

Новое сообщение chesterc » 30 мар 2023, 15:10

Человек пытается накопить на подержанную машину с помощью мемов и наших донатов в группе вк. Благодарит за каждую копейку и кидает смешные мемы. Если ищете где можно посмеяться и если будет желание помочь - вам сюда https://vk.com/memmachine2022


chesterc
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 мар 2023, 15:07
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Интернет, сайты, реклама

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group