Давайте поможем человеку
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Давайте поможем человеку
Человек пытается накопить на подержанную машину с помощью мемов и наших донатов в группе вк. Благодарит за каждую копейку и кидает смешные мемы. Если ищете где можно посмеяться и если будет желание помочь - вам сюда https://vk.com/memmachine2022
- chesterc
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 30 мар 2023, 15:07
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