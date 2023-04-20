Как оплатить НТВ Плюс и проверить баланс?

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Как оплатить НТВ Плюс и проверить баланс?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 20 апр 2023, 00:07

Как оплатить НТВ Плюс и проверить баланс? Хочу продолжать смотреть спутниковое телевидение, но не знаю как это сделать.


samoeglavnoe**
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Re: Как оплатить НТВ Плюс и проверить баланс?

Новое сообщение IntoSpace » 20 апр 2023, 00:36

Я пользовался сервисом электронных услуг https://edolgi.ru/uslugi/oplata-ntv-plyus eDolgi, чтобы оплатить свой НТВ плюс и проверить баланс. Могу сказать, что этот сервис очень удобный и быстрый. Я просто зарегистрировался на сайте eDolgi и смог легко добавить свой аккаунт НТВ плюс. Все мои платежи были обработаны мгновенно, и я мог быстро проверить свой баланс.
IntoSpace
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