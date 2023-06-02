Где выгоднее арендовать виртуальный сервер?
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Где выгоднее арендовать виртуальный сервер?
Доброго времени суток. Я хочу арендовать виртуальный сервер. Я слышал, что сервер с KVM виртуализацией, это очень мощная технология, но у меня нет опыта работы с хостингами и я не знаю, как выбрать правильный сервер. Какие критерии стоит учитывать при выборе KVM VPS сервера и где их можно арендовать?
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 145
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Где выгоднее арендовать виртуальный сервер?
Здравствуйте и вам. При выборе KVM VPS сервера стоит обратить внимание на такие параметры, как объем памяти, количество ядер процессора, скорость интернет-канала, наличие SSD-накопителей и наличие поддержки KVM виртуализации.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Где выгоднее арендовать виртуальный сервер?
Мне ранее говорили что стоит учитывать и местоположение сервера. Если вы находитесь в Украине, то лучше выбирать серверы в Украины, так как это снизит задержки в передаче данных и улучшит скорость работы вашего сайта или приложения. Это правда? или можно заказывать любой сервер? И куда мне стоит обратится?
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 145
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Где выгоднее арендовать виртуальный сервер?
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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