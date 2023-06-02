Где выгоднее арендовать виртуальный сервер?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Где выгоднее арендовать виртуальный сервер?

Новое сообщение IvanovIvan » 02 июн 2023, 14:00

Доброго времени суток. Я хочу арендовать виртуальный сервер. Я слышал, что сервер с KVM виртуализацией, это очень мощная технология, но у меня нет опыта работы с хостингами и я не знаю, как выбрать правильный сервер. Какие критерии стоит учитывать при выборе KVM VPS сервера и где их можно арендовать?


Аватара пользователя
IvanovIvan
Фанат
 
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
Вернуться к началу

Re: Где выгоднее арендовать виртуальный сервер?

Новое сообщение Dennis » 02 июн 2023, 14:02

Здравствуйте и вам. При выборе KVM VPS сервера стоит обратить внимание на такие параметры, как объем памяти, количество ядер процессора, скорость интернет-канала, наличие SSD-накопителей и наличие поддержки KVM виртуализации.
Аватара пользователя
Dennis
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
Вернуться к началу

Re: Где выгоднее арендовать виртуальный сервер?

Новое сообщение IvanovIvan » 02 июн 2023, 14:04

Мне ранее говорили что стоит учитывать и местоположение сервера. Если вы находитесь в Украине, то лучше выбирать серверы в Украины, так как это снизит задержки в передаче данных и улучшит скорость работы вашего сайта или приложения. Это правда? или можно заказывать любой сервер? И куда мне стоит обратится?
Аватара пользователя
IvanovIvan
Фанат
 
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
Вернуться к началу

Re: Где выгоднее арендовать виртуальный сервер?

Новое сообщение Dennis » 02 июн 2023, 14:06

Я вот могу вам порекомендовать хостинг-провайдера Hostzealot. Они предлагают высококачественные KVM VPS серверы с гарантированными ресурсами и максимальной скоростью, читайте на сайте всю информацию. Чтобы ознакомится с сайтом просто перейдите сюда

Они также предоставляют широкий выбор местоположений серверов по всему миру. Hostzealot имеет высокий уровень технической поддержки и готовы помочь в любых вопросах. Вы можете ознакомиться с их предложениями на сайте!

Аватара пользователя
Dennis
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Интернет, сайты, реклама

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group