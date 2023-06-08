Где присмотреть хороший монитор?
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Где присмотреть хороший монитор?
Привет всем, я вот недавно себе взял очень хороший недорогой монитор и мне понравилось, как он себя показал. Пока что нет никаких нареканий, и я думаю, что так и останется. Мне очень хочется, чтобы каждый человек нашел себе из техники что-то классное и достойное на этом сайте. Потому никогда не стесняюсь поделиться вот такими находками. Тут выбор понравится каждому, а поисковик и меню удобные, что понятны будут даже для ребенка.
- Hamur
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 01 июн 2020, 18:39
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