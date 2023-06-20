Барбара » 20 июн 2023, 12:49

Крауд-маркетинг основан на предположении, что люди больше доверяют другим людям, чем рекламным материалам. Поэтому компании используют мнение и отзывы своих клиентов, чтобы привлечь новых потенциальных клиентов.

Среди инструментов крауд-маркетинга могут быть: отзывы и рекомендации в социальных сетях, публикации на блогах и форумах, участие в дискуссиях и т.д.

Крауд-маркетинг может быть эффективным способом продвижения, так как он позволяет компаниям привлекать внимание потенциальных клиентов за счет доверия к мнению других людей, и создает позитивный имидж бренда. Однако, для того чтобы крауд-маркетинг был эффективен, компании должны предоставлять качественные продукты или услуги, чтобы получить положительные отзывы и рекомендации от своих клиентов.

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