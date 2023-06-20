Среди инструментов крауд-маркетинга могут быть: отзывы и рекомендации в социальных сетях, публикации на блогах и форумах, участие в дискуссиях и т.д.
Крауд-маркетинг может быть эффективным способом продвижения, так как он позволяет компаниям привлекать внимание потенциальных клиентов за счет доверия к мнению других людей, и создает позитивный имидж бренда. Однако, для того чтобы крауд-маркетинг был эффективен, компании должны предоставлять качественные продукты или услуги, чтобы получить положительные отзывы и рекомендации от своих клиентов.
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