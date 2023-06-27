samoeglavnoe** » 27 июн 2023, 22:04

Не могу найти чат GPT на русском языке. Я хочу поговорить с ИИ и пообщаться с ним. Может кто-нибудь знает, где я могу найти такой чат? Буду очень благодарен за помощь! Я новичок в этой области, поэтому буду рад любым советам и рекомендациям.