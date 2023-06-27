Помогите найти чат GPT на русском!
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Помогите найти чат GPT на русском!
Не могу найти чат GPT на русском языке. Я хочу поговорить с ИИ и пообщаться с ним. Может кто-нибудь знает, где я могу найти такой чат? Буду очень благодарен за помощь! Я новичок в этой области, поэтому буду рад любым советам и рекомендациям.
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Помогите найти чат GPT на русском!
Я тоже был в похожей ситуации, и могу порекомендовать один отличный ресурс. Заходи на сайт openai-gpt.ru там есть чат GPT на русском языке. Я сам пользовался этим чатом, и мне очень понравилось! Он прост в использовании и отвечает быстро. Можно обсудить разные темы, задавать вопросы и получать интересные ответы от искусственного интеллекта. Уверен, тебе тоже понравится! Зайди на сайт, зарегистрируйся (если нужно) и начни общение с ИИ.
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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