Складчина
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Складчина
Я решил поменять сферу деятельности, но для этого мне необходимо пройти обучение. Нашел сайт складчина биз , где можно выбрать любой интересующий продукт. По цене выходит очень приемлемо, ведь я плачу не полностью, а в складчину с другими ребятами. Рад, что нашел это место.
- rodions25
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 апр 2023, 20:10
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