Складчина

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Складчина

Новое сообщение rodions25 » 29 июн 2023, 16:58

Я решил поменять сферу деятельности, но для этого мне необходимо пройти обучение. Нашел сайт складчина биз , где можно выбрать любой интересующий продукт. По цене выходит очень приемлемо, ведь я плачу не полностью, а в складчину с другими ребятами. Рад, что нашел это место.


rodions25
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 апр 2023, 20:10
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Интернет, сайты, реклама

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 5

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group