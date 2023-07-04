samoeglavnoe** » 04 июл 2023, 22:03

Привет, ребята! У меня есть вопрос к вам. Я ищу надежную компанию по видео съемке в Алматы, которая также может организовать прямую трансляцию. Я хочу найти профессионалов, которые сделают качественный материал для моего проекта. Если у вас есть рекомендации или опыт работы с подобными компаниями, поделитесь, пожалуйста!