IntoSpace » 28 июл 2023, 22:43

Конечно, могу посоветовать компанию Daki.Market http://www.youtube.com/channel/UCh1OGgZMEVYoCbYh3vsPLfQ , я недавно заказывал у них подушку Дакимакура с изображением персонажа из любимого аниме. Качество печати и материал подушки меня приятно удивили. Все было сделано очень аккуратно и красочно, как на картинке, которую я предоставлял для печати. Девушка была в восторге от такого подарка!

Компания предлагает широкий выбор дизайнов и возможность загрузить свою собственную картинку для печати. Цены также приемлемые, особенно учитывая качество и уникальность продукции.

Я доволен своим опытом с Daki.Market и с уверенностью рекомендую их, если вы ищете надежную компанию для печати на пледах и подушках. Уверен, что ваша девушка оценит такой оригинальный и личный подарок! Удачи вам!