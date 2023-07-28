Где найти компанию для печати на пледах и подушках?

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Где найти компанию для печати на пледах и подушках?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 28 июл 2023, 22:29

У меня возник вопрос, и я надеюсь, вы поможете разобраться. Я хотел бы заказать печать на пледе и подушках, чтобы сделать уникальный подарок своей девушке. Но я не знаю, какую компанию выбрать. Может быть, у кого-то из вас уже был опыт заказа таких товаров?


samoeglavnoe**
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Re: Где найти компанию для печати на пледах и подушках?

Новое сообщение IntoSpace » 28 июл 2023, 22:43

Конечно, могу посоветовать компанию Daki.Market http://www.youtube.com/channel/UCh1OGgZMEVYoCbYh3vsPLfQ , я недавно заказывал у них подушку Дакимакура с изображением персонажа из любимого аниме. Качество печати и материал подушки меня приятно удивили. Все было сделано очень аккуратно и красочно, как на картинке, которую я предоставлял для печати. Девушка была в восторге от такого подарка!

Компания предлагает широкий выбор дизайнов и возможность загрузить свою собственную картинку для печати. Цены также приемлемые, особенно учитывая качество и уникальность продукции.

Я доволен своим опытом с Daki.Market и с уверенностью рекомендую их, если вы ищете надежную компанию для печати на пледах и подушках. Уверен, что ваша девушка оценит такой оригинальный и личный подарок! Удачи вам!

IntoSpace
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