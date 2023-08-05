IntoSpace » 05 авг 2023, 20:49

Конечно, знаю такой сайт, который точно тебе подойдет. Это https://gamersday.ru/soft - один из самых популярных ресурсов в России для игровых новостей и обзоров периферии. Я сам там часто бываю.

Они всегда первыми публикуют свежие новости из мира игр, проводят обзоры на разные игровые гаджеты и аксессуары. Статьи у них не сухие, а настоящие разговоры, будто друг рассказывает тебе о новинках.

Что мне нравится - так это их отзывы на периферию. Я пару месяцев назад искал себе новую клавиатуру, так они мне очень помогли. Рассказали о разных моделях честно, без воды, с плюсами и минусами. Я купил клавиатуру и не прогадал.