Как найти сайт с игровыми новостями и обзорами периферии?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Как найти сайт с игровыми новостями и обзорами периферии?
Слышал, что существует классный сайт, где можно найти самые свежие новости об играх и подробные обзоры компьютерной периферии. Кто знает, какой это сайт?
- samoeglavnoe**
- Фанат
-
- Сообщения: 162
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
-
Re: Как найти сайт с игровыми новостями и обзорами периферии?
Конечно, знаю такой сайт, который точно тебе подойдет. Это https://gamersday.ru/soft - один из самых популярных ресурсов в России для игровых новостей и обзоров периферии. Я сам там часто бываю.
Они всегда первыми публикуют свежие новости из мира игр, проводят обзоры на разные игровые гаджеты и аксессуары. Статьи у них не сухие, а настоящие разговоры, будто друг рассказывает тебе о новинках.
Что мне нравится - так это их отзывы на периферию. Я пару месяцев назад искал себе новую клавиатуру, так они мне очень помогли. Рассказали о разных моделях честно, без воды, с плюсами и минусами. Я купил клавиатуру и не прогадал.
- IntoSpace
- Фанат
-
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5