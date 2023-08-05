Как найти сайт с игровыми новостями и обзорами периферии?

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Как найти сайт с игровыми новостями и обзорами периферии?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 05 авг 2023, 20:37

Слышал, что существует классный сайт, где можно найти самые свежие новости об играх и подробные обзоры компьютерной периферии. Кто знает, какой это сайт?


samoeglavnoe**
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Re: Как найти сайт с игровыми новостями и обзорами периферии?

Новое сообщение IntoSpace » 05 авг 2023, 20:49

Конечно, знаю такой сайт, который точно тебе подойдет. Это https://gamersday.ru/soft - один из самых популярных ресурсов в России для игровых новостей и обзоров периферии. Я сам там часто бываю.

Они всегда первыми публикуют свежие новости из мира игр, проводят обзоры на разные игровые гаджеты и аксессуары. Статьи у них не сухие, а настоящие разговоры, будто друг рассказывает тебе о новинках.

Что мне нравится - так это их отзывы на периферию. Я пару месяцев назад искал себе новую клавиатуру, так они мне очень помогли. Рассказали о разных моделях честно, без воды, с плюсами и минусами. Я купил клавиатуру и не прогадал.

IntoSpace
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