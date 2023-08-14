Кто поможет с разработкой хорошего интернет-магазина?

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Кто поможет с разработкой хорошего интернет-магазина?

Новое сообщение kozlovvalera » 14 авг 2023, 20:50

Кто поможет с разработкой хорошего интернет-магазина (мебельная тематика) и дорого ли будет стоить разработка?


kozlovvalera
Писатель
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Кто поможет с разработкой хорошего интернет-магазина?

Новое сообщение Senindmitriy » 15 авг 2023, 01:05

У меня недавно знакомый как раз таки уточнял цены, так вот скажу вам что не так уж и дорого обойдется
Senindmitriy
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Сообщения: 43
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
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Re: Кто поможет с разработкой хорошего интернет-магазина?

Новое сообщение Константин Васильевич » 15 авг 2023, 04:20

Если вам нужна профессиональная помощь в создании интернет-магазина, я рекомендую обратиться в агентство http://aventon.ru эти ребята предлагают полный спектр услуг по разработке и продвижению интернет-магазинов! Стоимость разработки интернет-магазина зависит от многих факторов, таких как функциональность сайта, дизайн, интеграция с платежными системами и другие особенности проекта. Важно понимать, что каждый проект индивидуален и цены могут варьироваться.
Константин Васильевич
Читатель
 
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