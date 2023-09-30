Печать на кружках: почему LOGO-MUG.RU лучший выбор?

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Печать на кружках: почему LOGO-MUG.RU лучший выбор?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 30 сен 2023, 20:15

Я думаю о заказе кружки с фотографией для подарка. У кого-то есть опыт обращения в LOGO-MUG.RU? Стоит ли им доверять? Интересует качество и сроки изготовления. Поделитесь своими впечатлениями!


samoeglavnoe**
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Сообщения: 204
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Печать на кружках: почему LOGO-MUG.RU лучший выбор?

Новое сообщение IntoSpace » 30 сен 2023, 21:23

Привет! Конечно, могу поделиться опытом. Я заказывал у http://logo-mug.ru несколько раз, и остался очень доволен. Время изготовления у них действительно быстрое, как заявлено, а качество материала и печати на высшем уровне.

Изображения на кружках сохраняются яркими и не стираются даже после многократного мытья. Мне нравится, что у них есть большой выбор кружек, можно выбрать как обычные, так и нестандартные варианты.

Плюс, у них много готовых шаблонов, что делает процесс заказа ещё проще. Технология термотрансферной печати на кружках обеспечивает долговечность изображения, и это большой плюс. Отдельно стоит отметить качественную упаковку, которая делает кружку подарком особенным.

В общем, могу с уверенностью рекомендовать LOGO-MUG.RU для печати на кружках. Они точно заслуживают доверия!

IntoSpace
Знаток
 
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