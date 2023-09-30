Печать на кружках: почему LOGO-MUG.RU лучший выбор?
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Печать на кружках: почему LOGO-MUG.RU лучший выбор?
Я думаю о заказе кружки с фотографией для подарка. У кого-то есть опыт обращения в LOGO-MUG.RU? Стоит ли им доверять? Интересует качество и сроки изготовления. Поделитесь своими впечатлениями!
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 204
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Печать на кружках: почему LOGO-MUG.RU лучший выбор?
Привет! Конечно, могу поделиться опытом. Я заказывал у http://logo-mug.ru несколько раз, и остался очень доволен. Время изготовления у них действительно быстрое, как заявлено, а качество материала и печати на высшем уровне.
Изображения на кружках сохраняются яркими и не стираются даже после многократного мытья. Мне нравится, что у них есть большой выбор кружек, можно выбрать как обычные, так и нестандартные варианты.
Плюс, у них много готовых шаблонов, что делает процесс заказа ещё проще. Технология термотрансферной печати на кружках обеспечивает долговечность изображения, и это большой плюс. Отдельно стоит отметить качественную упаковку, которая делает кружку подарком особенным.
В общем, могу с уверенностью рекомендовать LOGO-MUG.RU для печати на кружках. Они точно заслуживают доверия!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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