Ремонт тріщин і пошкоджень будинку

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Ремонт тріщин і пошкоджень будинку

Новое сообщение Aleksandra » 05 окт 2023, 16:35

Дайте координати фахівців які зможуть виконати ремонт тріщин і пошкоджень будинку?


Aleksandra
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Re: Ремонт тріщин і пошкоджень будинку

Новое сообщение Kasandra » 05 окт 2023, 16:43

Aleksandra писал(а):Дайте координати фахівців які зможуть виконати ремонт тріщин і пошкоджень будинку?

Без проблем) Можу вам порадити спеціалістів компанії - https://statical.ua/tehnologii/ у них специалисти виконують якісно роботу і надають гарантію до 5 років. До кожного клієнта індивідуальний підхід.

Kasandra
Читатель
 
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