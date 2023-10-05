Ремонт тріщин і пошкоджень будинку
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Ремонт тріщин і пошкоджень будинку
Дайте координати фахівців які зможуть виконати ремонт тріщин і пошкоджень будинку?
- Aleksandra
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 15:52
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Re: Ремонт тріщин і пошкоджень будинку
Aleksandra писал(а):Дайте координати фахівців які зможуть виконати ремонт тріщин і пошкоджень будинку?
Без проблем) Можу вам порадити спеціалістів компанії - https://statical.ua/tehnologii/ у них специалисти виконують якісно роботу і надають гарантію до 5 років. До кожного клієнта індивідуальний підхід.
- Kasandra
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 15 дек 2021, 10:52
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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