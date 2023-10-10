Насколько сложно продвинуть сайт в топ?
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Насколько сложно продвинуть сайт в топ?
Доброго всем дня. Я владелец нескольких маленьких бизнесов. Трафик и клиентов в основном получаем из социальных сетей и досок объявлений. Правда в последнее время наблюдается некий спад в этих показателях. И вот думаю запустить дополнительно еще сайт для каждого проекта, чтобы был дополнительный источник трафика. Как думаете, сложно ли продвинуть свежий сайт в топ?
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Туманность Андромеды
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 дек 2022, 16:18
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Re: Насколько сложно продвинуть сайт в топ?
Если сайт совсем свежий, то да, не стоит рассчитывать что за пару недель он будет в топе Гугла. Надо настраиваться на методичную и долгосрочную работу. Думаю при правильном подходе можно за 4-6 месяцев вывести свой сайт на первые позиции. Стоит еще и учитывать, что продвижение сайтов в топ требует постоянного контроля и корректировки за разными показателями. Так что я бы предосторожил заниматься этим самостоятельно, лучше довериться опытным специалистам.
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Своеобразная
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 дек 2022, 16:24
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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