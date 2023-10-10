Насколько сложно продвинуть сайт в топ?

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Насколько сложно продвинуть сайт в топ?

Новое сообщение Туманность Андромеды » 10 окт 2023, 13:28

Доброго всем дня. Я владелец нескольких маленьких бизнесов. Трафик и клиентов в основном получаем из социальных сетей и досок объявлений. Правда в последнее время наблюдается некий спад в этих показателях. И вот думаю запустить дополнительно еще сайт для каждого проекта, чтобы был дополнительный источник трафика. Как думаете, сложно ли продвинуть свежий сайт в топ?


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Туманность Андромеды
 
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Re: Насколько сложно продвинуть сайт в топ?

Новое сообщение Своеобразная » 10 окт 2023, 14:01

Если сайт совсем свежий, то да, не стоит рассчитывать что за пару недель он будет в топе Гугла. Надо настраиваться на методичную и долгосрочную работу. Думаю при правильном подходе можно за 4-6 месяцев вывести свой сайт на первые позиции. Стоит еще и учитывать, что продвижение сайтов в топ требует постоянного контроля и корректировки за разными показателями. Так что я бы предосторожил заниматься этим самостоятельно, лучше довериться опытным специалистам.
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Своеобразная
 
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