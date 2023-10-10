Туманность Андромеды » 10 окт 2023, 13:28

Доброго всем дня. Я владелец нескольких маленьких бизнесов. Трафик и клиентов в основном получаем из социальных сетей и досок объявлений. Правда в последнее время наблюдается некий спад в этих показателях. И вот думаю запустить дополнительно еще сайт для каждого проекта, чтобы был дополнительный источник трафика. Как думаете, сложно ли продвинуть свежий сайт в топ?