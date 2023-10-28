Я хочу распечатать листовки и раздать их по почтовым ящикам
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Я хочу распечатать листовки и раздать их по почтовым ящикам
Я планирую провести рекламную кампанию для своего бизнеса. Я хочу распечатать листовки и раздать их по почтовым ящикам. Я уже нашел несколько типографий, которые предлагают услуги печати листовок. Но я не знаю, какую из них выбрать.
- Kanniga
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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