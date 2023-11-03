Я слышал, что в сбермаркете тоже можно использовать промокоды для скидки

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Я слышал, что в сбермаркете тоже можно использовать промокоды для скидки

Новое сообщение stepanben » 03 ноя 2023, 07:04

Я слышал, что в сбермаркете тоже можно использовать промокоды для скидки. Кто-то уже пробовал это? Расскажите, как это работает и стоит ли это внимания.


stepanben
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