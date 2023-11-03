Я слышал, что в сбермаркете тоже можно использовать промокоды для скидки
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Я слышал, что в сбермаркете тоже можно использовать промокоды для скидки
Я слышал, что в сбермаркете тоже можно использовать промокоды для скидки. Кто-то уже пробовал это? Расскажите, как это работает и стоит ли это внимания.
- stepanben
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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