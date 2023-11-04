Курси тестувальників

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Курси тестувальників

Новое сообщение Aleksandra » 04 ноя 2023, 23:21

Підкажіть, де можна пройти навчання по курсу тестувальників?


Aleksandra
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Сообщения: 19
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Re: Курси тестувальників

Новое сообщение Kasandra » 04 ноя 2023, 23:23

Aleksandra писал(а):Підкажіть, де можна пройти навчання по курсу тестувальників?

Доброго вечора! Web Design Pro — https://lviv.itea.ua/courses-itea/qa-roadmap/qa-manual/ це комплексна програма, завдяки якій ви не тільки дізнаєтеся про UX/UI, але й на практиці навчитеся всього, що має знати вебдизайнер. Індивідуальну онлайн-підтримку від викладача або ментора, спілкування з іншими студентами в чаті групи. Сертифікат після завершення навчання відповідно до своїх досягнень. Навчання за програмою, створеною фахівцями топових IT-компаній.

Kasandra
Читатель
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 15 дек 2021, 10:52
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