Курси тестувальників
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Курси тестувальників
Підкажіть, де можна пройти навчання по курсу тестувальників?
- Aleksandra
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 15:52
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Re: Курси тестувальників
Aleksandra писал(а):Підкажіть, де можна пройти навчання по курсу тестувальників?
Доброго вечора! Web Design Pro — https://lviv.itea.ua/courses-itea/qa-roadmap/qa-manual/ це комплексна програма, завдяки якій ви не тільки дізнаєтеся про UX/UI, але й на практиці навчитеся всього, що має знати вебдизайнер. Індивідуальну онлайн-підтримку від викладача або ментора, спілкування з іншими студентами в чаті групи. Сертифікат після завершення навчання відповідно до своїх досягнень. Навчання за програмою, створеною фахівцями топових IT-компаній.
- Kasandra
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 15 дек 2021, 10:52
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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