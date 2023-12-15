Naidjel » 16 дек 2023, 01:22

Честно говоря, лучше всего развиваться органически. Регулярный контент, вовлеченность с подписчиками — вот ключи к успеху. Накрутка зрителей может повредить репутации, так что лучше избегай этого. Удачи в стриминге!