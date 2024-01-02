Ищу удобное приложение для электронной почты

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Ищу удобное приложение для электронной почты

Новое сообщение Калугин » 02 янв 2024, 03:37

Ищу удобное приложение для электронной почты на мобильный телефон. Не могу определиться с выбором, так как много вариантов. Может быть, кто-то может порекомендовать приложение, которое стоит попробовать?


Калугин
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 янв 2024, 02:13
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Re: Ищу удобное приложение для электронной почты

Новое сообщение Kanniga » 02 янв 2024, 09:33

А про почту на телефоне - это вообще фигня, куда там выбирать. Хотите посоветовать? Попробуйте, кто вам мешает.
Kanniga
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Re: Ищу удобное приложение для электронной почты

Новое сообщение Osvald » 03 янв 2024, 03:01

Мобильное приложение почты – это возможность быть всегда на связи. С приложением, доступным на https://promo.mail.ru/mail-app/ , вы сможете удобно работать с электронной почтой прямо с вашего мобильного устройства. Это не только удобство, но и эффективный способ организовать рабочий процесс и оставаться в курсе всех событий.
Osvald
Писатель
 
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