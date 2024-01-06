Где найти лучшие полиграфические услуги?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Где найти лучшие полиграфические услуги?
Ищу надежную типографию в Тюмени для печати рекламных материалов. Кто-то может посоветовать опытные услуги с хорошим соотношением цена-качество? Нужно что-то, что выделит мою компанию среди конкурентов. Жду ваших рекомендаций!
- samoeglavnoe**
- Знаток
-
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
-
Re: Где найти лучшие полиграфические услуги?
Рекомендую обратить внимание на Типографию Экспресс https://express72.ru/product/pakety/ в Тюмени. Они не просто типография – это настоящий партнер в создании яркого облика компании. Я заказывал у них различные полиграфические услуги, начиная от визиток и заканчивая буклетами. Качество печати на высшем уровне, цены приемлемые. А дизайнеры смогли воплотить все мои идеи в жизнь, создав стиль, который привлекает внимание. Отличное сочетание профессионализма и доступности! Рекомендую Типографию Экспресс для тех, кто ценит качество и стиль в одном флаконе.
- IntoSpace
- Знаток
-
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10