Где найти лучшие полиграфические услуги?

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Где найти лучшие полиграфические услуги?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 06 янв 2024, 20:01

Ищу надежную типографию в Тюмени для печати рекламных материалов. Кто-то может посоветовать опытные услуги с хорошим соотношением цена-качество? Нужно что-то, что выделит мою компанию среди конкурентов. Жду ваших рекомендаций!


samoeglavnoe**
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Сообщения: 269
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где найти лучшие полиграфические услуги?

Новое сообщение IntoSpace » 06 янв 2024, 20:02

Рекомендую обратить внимание на Типографию Экспресс https://express72.ru/product/pakety/ в Тюмени. Они не просто типография – это настоящий партнер в создании яркого облика компании. Я заказывал у них различные полиграфические услуги, начиная от визиток и заканчивая буклетами. Качество печати на высшем уровне, цены приемлемые. А дизайнеры смогли воплотить все мои идеи в жизнь, создав стиль, который привлекает внимание. Отличное сочетание профессионализма и доступности! Рекомендую Типографию Экспресс для тех, кто ценит качество и стиль в одном флаконе.
IntoSpace
Знаток
 
Сообщения: 281
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