Искусство в Санкт-Петербурге: Где развиваться в рисовании?

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Искусство в Санкт-Петербурге: Где развиваться в рисовании?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 10 янв 2024, 14:15

Хочу узнать, где в Санкт-Петербурге можно посетить мастер-классы по рисованию. Интересует опыт тех, кто уже побывал. Какие студии рекомендуете? Интересуют занятия с профессиональными художниками и возможностью выбора техники. Желательно, чтобы в студии была дружелюбная атмосфера. Жду ваших советов!


samoeglavnoe**
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Re: Искусство в Санкт-Петербурге: Где развиваться в рисовании?

Новое сообщение IntoSpace » 10 янв 2024, 14:30

Привет! Последние пару месяцев я посещаю студию "Воздух" на vozduhpiter.ru студия живописи СПБ. Там каждый день проводят мастер-классы по рисованию в СПб. Атмосфера там просто отличная, художники очень талантливые и дружелюбные. Мне особенно нравится, что можно выбирать между маслом, акрилом, поталем и эпоксидной смолой. За 3 часа создаешь свою готовую картину! Рекомендую "Воздух" всем, кто ищет не просто уроки рисования, а настоящий творческий опыт.
IntoSpace
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