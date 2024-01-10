samoeglavnoe** » 10 янв 2024, 14:15

Хочу узнать, где в Санкт-Петербурге можно посетить мастер-классы по рисованию. Интересует опыт тех, кто уже побывал. Какие студии рекомендуете? Интересуют занятия с профессиональными художниками и возможностью выбора техники. Желательно, чтобы в студии была дружелюбная атмосфера. Жду ваших советов!