Согласование перепланировок в Москве: опыт и рекомендации?

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Согласование перепланировок в Москве: опыт и рекомендации?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 27 янв 2024, 10:30

Привет, форумчане! Недавно столкнулся с необходимостью согласования перепланировок в Москве. Какие агентства/компании можете порекомендовать? Есть ли кто-то, кто прошел через этот процесс и может поделиться опытом? Заранее благодарю!


samoeglavnoe**
Знаток
 
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Согласование перепланировок в Москве: опыт и рекомендации?

Новое сообщение IntoSpace » 27 янв 2024, 10:31

Привет! Также сталкивался с этим вопросом недавно и могу порекомендовать компанию "2ПРОЕКТОР" перепланировка хрущевки 2 комнаты есть здесь. Заключил с ними договор на согласование перепланировок в Москве, и результат меня приятно удивил.

Договор был подписан с четко прописанными сроками, стоимостью услуг, этапами оплаты и гарантиями. Менеджер был на связи на протяжении всего процесса, регулярно информировал о проделанных этапах и отвечал на все вопросы. Очень удобно!

Так что, если ищешь проверенный вариант для согласования перепланировок под ключ в Москве, обрати внимание на "2ПРОЕКТОР".

IntoSpace
Знаток
 
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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