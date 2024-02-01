solaair .com Мы попробовали и вам тоже советуем. С доставкой заказов проблем нет, так как у фирмы есть представительства и партнеры в Европе и Америке. Для рекламщиков ее предложения, наверное, тоже будут интересны, так как фирма активно расширяет свое присутствие в Европе и Америке.
Для повышения эффективности бизнеса
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Для повышения эффективности бизнеса
Есть в Чехии фирма, которая выполняет наши заказы по вывескам и рекламным баннерам. Они изготавливают динамические панели с пайетками. Это такие подвижные элементы, которые, если на них картинка, как бы оживляют ее. Такой интересный эффект получается. Так как подвижная реклама лучше заметна, чем неподвижная, мы и решили заказать у Solaair вывески и баннеры, когда проводили ребрендинг и рекламную кампанию. Реклама с пайетками действительно выгодней во всех отношениях.
- RomanSimon
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 31 окт 2022, 12:30
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