Системы внутренней коммуникации: опыт использования и лучшие практики

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Системы внутренней коммуникации: опыт использования и лучшие практики

Новое сообщение samoeglavnoe** » 26 фев 2024, 18:10

У кого-то есть опыт использования платформ для внутренних коммуникаций среди сотрудников? Какие решения предпочтительнее в малых компаниях? Что учитывать при выборе? Благодарю за ваш опыт и советы!


samoeglavnoe**
Знаток
 
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Системы внутренней коммуникации: опыт использования и лучшие практики

Новое сообщение IntoSpace » 26 фев 2024, 18:18

Могу порекомендовать замечательное решение - Personik платформа для адаптации персонала. Это интуитивно понятная платформа, которая помогает эффективно управлять внутренними коммуникациями. На базе Personik реализованы готовые сценарии для HR-процессов, что делает внедрение максимально удобным.

Особенно хочу выделить удобный интерфейс для сотрудников. Им не нужно устанавливать новые приложения – всё работает через чат-боты в Telegram или Viber. Это значительно экономит время и упрощает взаимодействие.

Важно отметить, что Personik предоставляет возможность интеграции с основными HR-системами и мессенджерами, что повышает эффективность использования в реальных рабочих процессах.

Мне также понравилось, что сервис доступен 24/7, что обеспечивает удобство работы в любое время. Особо это оценят сотрудники с маломощными устройствами и более пожилые коллеги.

IntoSpace
Знаток
 
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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