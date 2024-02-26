IntoSpace » 26 фев 2024, 18:18

Могу порекомендовать замечательное решение - Personik платформа для адаптации персонала . Это интуитивно понятная платформа, которая помогает эффективно управлять внутренними коммуникациями. На базе Personik реализованы готовые сценарии для HR-процессов, что делает внедрение максимально удобным.

Особенно хочу выделить удобный интерфейс для сотрудников. Им не нужно устанавливать новые приложения – всё работает через чат-боты в Telegram или Viber. Это значительно экономит время и упрощает взаимодействие.

Важно отметить, что Personik предоставляет возможность интеграции с основными HR-системами и мессенджерами, что повышает эффективность использования в реальных рабочих процессах.

Мне также понравилось, что сервис доступен 24/7, что обеспечивает удобство работы в любое время. Особо это оценят сотрудники с маломощными устройствами и более пожилые коллеги.