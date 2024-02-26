Системы внутренней коммуникации: опыт использования и лучшие практики
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Системы внутренней коммуникации: опыт использования и лучшие практики
У кого-то есть опыт использования платформ для внутренних коммуникаций среди сотрудников? Какие решения предпочтительнее в малых компаниях? Что учитывать при выборе? Благодарю за ваш опыт и советы!
- samoeglavnoe**
- Знаток
-
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
-
Re: Системы внутренней коммуникации: опыт использования и лучшие практики
Могу порекомендовать замечательное решение - Personik платформа для адаптации персонала. Это интуитивно понятная платформа, которая помогает эффективно управлять внутренними коммуникациями. На базе Personik реализованы готовые сценарии для HR-процессов, что делает внедрение максимально удобным.
Особенно хочу выделить удобный интерфейс для сотрудников. Им не нужно устанавливать новые приложения – всё работает через чат-боты в Telegram или Viber. Это значительно экономит время и упрощает взаимодействие.
Важно отметить, что Personik предоставляет возможность интеграции с основными HR-системами и мессенджерами, что повышает эффективность использования в реальных рабочих процессах.
Мне также понравилось, что сервис доступен 24/7, что обеспечивает удобство работы в любое время. Особо это оценят сотрудники с маломощными устройствами и более пожилые коллеги.
- IntoSpace
- Знаток
-
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2