Букмекерская контора почему-то блокирует мои аккаунты.
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Букмекерская контора почему-то блокирует мои аккаунты.
Происходит что-то непонятное, блокируют уже второй аккаунт букмекерской конторе, а ставки это мой единственный заработок. Я не делаю никаких запрещенных вещей, поэтому даже не представляю, за что меня банят. Что мне делать? Как обойти блокировку, или зарегистрировать аккаунт так, чтобы его не заблокировали?
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Гущин Иван
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 ноя 2023, 22:52
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Re: Букмекерская контора почему-то блокирует мои аккаунты.
Ну если вы зарабатываете на постоянно основе, то мне тогда понятно, почему вас заблокировали. Букмекерские конторы не хотят, чтобы их разоряли. Увы, ничего с этим не поделать.
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Бобров Даниил
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 19 ноя 2023, 22:34
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Re: Букмекерская контора почему-то блокирует мои аккаунты.
А какие могут быть запрещенные вещи в букмекерской конторе? Типа договорных матчей? Хотя вряд ли за это могут заблокировать аккаунт, это же не вы виноваты в этом договорном матче, вы просто поставили как на обычный матч.
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Сергеев Михаил
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 ноя 2023, 23:30
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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