Гущин Иван » 06 мар 2024, 07:17

Происходит что-то непонятное, блокируют уже второй аккаунт букмекерской конторе, а ставки это мой единственный заработок. Я не делаю никаких запрещенных вещей, поэтому даже не представляю, за что меня банят. Что мне делать? Как обойти блокировку, или зарегистрировать аккаунт так, чтобы его не заблокировали?