Букмекерская контора почему-то блокирует мои аккаунты.

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Букмекерская контора почему-то блокирует мои аккаунты.

Новое сообщение Гущин Иван » 06 мар 2024, 07:17

Происходит что-то непонятное, блокируют уже второй аккаунт букмекерской конторе, а ставки это мой единственный заработок. Я не делаю никаких запрещенных вещей, поэтому даже не представляю, за что меня банят. Что мне делать? Как обойти блокировку, или зарегистрировать аккаунт так, чтобы его не заблокировали?


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Re: Букмекерская контора почему-то блокирует мои аккаунты.

Новое сообщение Бобров Даниил » 06 мар 2024, 07:37

Ну если вы зарабатываете на постоянно основе, то мне тогда понятно, почему вас заблокировали. Букмекерские конторы не хотят, чтобы их разоряли. Увы, ничего с этим не поделать.
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Re: Букмекерская контора почему-то блокирует мои аккаунты.

Новое сообщение Сергеев Михаил » 06 мар 2024, 07:47

А какие могут быть запрещенные вещи в букмекерской конторе? Типа договорных матчей? Хотя вряд ли за это могут заблокировать аккаунт, это же не вы виноваты в этом договорном матче, вы просто поставили как на обычный матч.
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