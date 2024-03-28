RomanSimon » 28 мар 2024, 17:14

Конечно, можно не заморачиваться фотозоной для деловой встречи или корпоративного праздника. Просто фото и видео участников. Но фотозоны с пайетками для праздников – все равно, что хорошая приправа для главного блюда, вовремя поданного к столу. solaair .com Пайетки создают интересные эффекты, что привлекает внимание окружающих. Поэтому такая фотозона будет всегда интересна. Мы сами попробовали один раз, заказали у SolaAir такую фотозону с доставкой и ничуть не пожалели. Эта фирма работает по Европе, сроки исполнения заказов выдерживает. Нам важен результат, и мы хотим получить ожидаемый эффект от нашего мероприятия. Поэтому и пользуемся динамическими фотозонами.