RomanSimon » 04 апр 2024, 16:23

Фотосессии и фотозоны востребованы не только на свадьбах и прочих подобных и семейных торжествах. Фотозона уже давно стала элементом продвижения имиджа, частью рекламной кампании. Чем она интересней, тем дольше мероприятие будут помнить его участники и те, кто в нем заинтересован. Мы уже давно используем фотозоны с пайетками. Для праздников и деловых мероприятий нужны разные, каждая со своим дизайном и идеей. solaair .com Поэтому, когда намечается что-то публичное, что может привлечь внимание потенциального клиента, поддержать хороший имидж нашей фирмы, мы заказываем фотозоны с динамическими панелями.