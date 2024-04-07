mqewfbsn » 07 апр 2024, 05:19

Я с вами поделюсь крутой темой, которой еще нигде нет в интернете (кроме одного видео где я это увидела)

Суть в том, что вы создаете чат (приватный) какой-то тематики - например бизнес знакомства в каком-то городе или стране

И активно туда добавляете людей и пишите туда интересные посты, чтоб люди начинали там общаться

Пока ничего нового))!

А вот теперь новое!

В ваш чет добавляете бот @ITMbot_bot который и будет вам приносить деньги.

Как он работает: Люди когда хотят написать сообщение в ваш чат им выдается сообщение что данную функцию нужно активировать. И активацией является такие действия:

1) зарегистрироваться в агрегаторе партнерских программ

2) зарегистрироваться на фриланс бирже

3) пригласить 2 друзей

В первых 2 случаях регистрация будет по вашей реф ссылке и вот тут и начинается ваш доход.

Люди регистрируются начинают работать на сервисах, а вам капают деньги)))

Кстати, бот абсолютно бесплатный

Если зашла моя идея напишите в этой ветке, буду рада почитать ваши комментарии и пообщаться с вами