Интернет-магазину нужно продвижение
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Интернет-магазину нужно продвижение
Интернет-магазин создали полгода назад. Быстро поняли, что нужно его как-то рекламировать в сети, чтобы клиенты приходили и покупали в итоге. Нам посоветовали эту seo-студию наши хорошие знакомые, которые уже с ней работают, и им все нравится. proseosite .com/price-seo-prodvizhenie-sajta Сперва были некоторые трения, в основном с нашей стороны, так как для нас все это seo в новинку. Но специалист попался нам опытный и достаточно адекватный. Главное все, что обсуждаем, выполняется, отчетность о работах с сайтом регулярная, каждое действие идет ему на пользу. Через два месяца после начала работ клиент стал заходить в наш магазин, пошли первые заказы. Была мысль закончить на этом сотрудничество, мол, дальше мы сами уже. Но, слава Богу отогнали ее. Потому что сайт требует постоянного внимания и работа над его улучшением нужна всегда (наполнение товарами, обновление плагинов, изменение разделов и т.д.).
- RomanSimon
- Читатель
-
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 31 окт 2022, 12:30
-
Re: Интернет-магазину нужно продвижение
Если Вам надо эффективное продвижение, то тут работает целый комплекс: контекстная и таргетированная реклама, продвижение в социальных сетях и в поисковиках. Именно так помогли раскрутить сайт нашего интернет-магазина специалисты digital агентства Аttract , стоимость сео оптимизации у них приемлемая. Результаты работы не заставили долго ждать: увеличился поисковой трафик в 7 раз и общая видимость магазина до 25% по продвигаемым запросам. Лучше обратитесь к ним...
- Wamnazlo
- Читатель
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 01 фев 2022, 18:44
-
Re: Интернет-магазину нужно продвижение
Мне тоже было бы весьма интересно узнать инфу на этот счет..
- Aleksandra94
- Фанат
-
- Сообщения: 186
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 20:43
-
Re: Интернет-магазину нужно продвижение
Сейчас при помощи Телеграм можно очень даже хорошо продвигаться, так что искренне вам советую на этот вид рекламы обратить внимание. Более того, еще и цены хорошие - тут Реклама в телеграме делается на самом деле очень эффективно, так что их я вам рекомендую.
- Рибон
- Фанат
-
- Сообщения: 196
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7