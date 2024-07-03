RomanSimon » 03 июл 2024, 11:36

Интернет-магазин создали полгода назад. Быстро поняли, что нужно его как-то рекламировать в сети, чтобы клиенты приходили и покупали в итоге. Нам посоветовали эту seo-студию наши хорошие знакомые, которые уже с ней работают, и им все нравится. proseosite .com/price-seo-prodvizhenie-sajta Сперва были некоторые трения, в основном с нашей стороны, так как для нас все это seo в новинку. Но специалист попался нам опытный и достаточно адекватный. Главное все, что обсуждаем, выполняется, отчетность о работах с сайтом регулярная, каждое действие идет ему на пользу. Через два месяца после начала работ клиент стал заходить в наш магазин, пошли первые заказы. Была мысль закончить на этом сотрудничество, мол, дальше мы сами уже. Но, слава Богу отогнали ее. Потому что сайт требует постоянного внимания и работа над его улучшением нужна всегда (наполнение товарами, обновление плагинов, изменение разделов и т.д.).