Для нового проекта ищу компанию, которая занимается созданием сайтов

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Для нового проекта ищу компанию, которая занимается созданием сайтов

Новое сообщение Harosssaa » 09 сен 2024, 22:39

Для нового проекта ищу компанию, которая занимается созданием сайтов. Подскажите, кто может сделать это профессионально и учесть все мои пожелания?


Harosssaa
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Зарегистрирован: 04 янв 2024, 02:49
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Re: Для нового проекта ищу компанию, которая занимается созданием сайтов

Новое сообщение Карабас » 10 сен 2024, 07:22

Сайты нынче на каждом углу делают, но не все шарят в том, как правильно настроить. Лучше сразу искать тех, кто понимает в SEO и юзабилити, иначе будешь делать два раза.
Карабас
Фанат
 
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Для нового проекта ищу компанию, которая занимается созданием сайтов

Новое сообщение Karoline » 10 сен 2024, 08:19

решил, что моему бизнесу нужен новый сайт, обратился в агентство, которое порекомендовали друзья. Они подошли к делу с большим вниманием и креативностью. В итоге получил не просто сайт, а полноценный инструмент для продвижения компании. Работой остался очень доволен. Подробнее здесь: http://aventon.ru
Karoline
Фанат
 
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: Для нового проекта ищу компанию, которая занимается созданием сайтов

Новое сообщение Koseryekl » 17 июн 2025, 14:34

Лучше сразу искать тех, кто понимает в SEO и юзабилити, иначе будешь делать два раза.
Koseryekl
 
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