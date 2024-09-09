Для нового проекта ищу компанию, которая занимается созданием сайтов
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Для нового проекта ищу компанию, которая занимается созданием сайтов
Для нового проекта ищу компанию, которая занимается созданием сайтов. Подскажите, кто может сделать это профессионально и учесть все мои пожелания?
- Harosssaa
- Писатель
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- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 04 янв 2024, 02:49
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Re: Для нового проекта ищу компанию, которая занимается созданием сайтов
Сайты нынче на каждом углу делают, но не все шарят в том, как правильно настроить. Лучше сразу искать тех, кто понимает в SEO и юзабилити, иначе будешь делать два раза.
- Карабас
- Фанат
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- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Для нового проекта ищу компанию, которая занимается созданием сайтов
решил, что моему бизнесу нужен новый сайт, обратился в агентство, которое порекомендовали друзья. Они подошли к делу с большим вниманием и креативностью. В итоге получил не просто сайт, а полноценный инструмент для продвижения компании. Работой остался очень доволен. Подробнее здесь: http://aventon.ru
- Karoline
- Фанат
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- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: Для нового проекта ищу компанию, которая занимается созданием сайтов
Лучше сразу искать тех, кто понимает в SEO и юзабилити, иначе будешь делать два раза.
- Koseryekl
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 16 июн 2025, 11:23
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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