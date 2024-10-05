Paris » 06 окт 2024, 01:25

С этими "гуру" по продвижению как всегда — обещают кучу трафика, а на деле пшик. Лучше по знакомым спроси, кто реально умеет продвигать сайты, а не просто деньги тянет. Смотри, чтобы портфолио было, а не красивые слова.