Готовлюсь к крупному мероприятию и ищу одноразовую посуду
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Готовлюсь к крупному мероприятию и ищу одноразовую посуду
Готовлюсь к крупному мероприятию и ищу одноразовую посуду. Где можно заказать всё сразу и не переживать за качество?
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Готовлюсь к крупному мероприятию и ищу одноразовую посуду
Для пикника проще купить сразу оптом. Пусть будет даже больше, чем нужно: лишнее всегда пригодится. Главное — выбирайте плотную, чтобы не ломалась при использовании.
- JamesReus
- Фанат
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- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: Готовлюсь к крупному мероприятию и ищу одноразовую посуду
Готовясь к большому празднику, искала одноразовую посуду. Нашла идеальное решение на сайте https://xn--80aunp.xn--p1ai . Большой ассортимент, разумные цены, доставка вовремя. Посуды хватило на всех гостей, и после вечеринки не пришлось тратить время на мытьё. Рекомендую!
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Готовлюсь к крупному мероприятию и ищу одноразовую посуду
в крупных супермаркетах всегда покупаю одноразовую посуду , там смотрите .
- hurteseg
- Фанат
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- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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