Готовлюсь к крупному мероприятию и ищу одноразовую посуду

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Готовлюсь к крупному мероприятию и ищу одноразовую посуду

Новое сообщение Osvald » 25 ноя 2024, 19:27

Готовлюсь к крупному мероприятию и ищу одноразовую посуду. Где можно заказать всё сразу и не переживать за качество?


Osvald
Фанат
 
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Готовлюсь к крупному мероприятию и ищу одноразовую посуду

Новое сообщение JamesReus » 26 ноя 2024, 03:04

Для пикника проще купить сразу оптом. Пусть будет даже больше, чем нужно: лишнее всегда пригодится. Главное — выбирайте плотную, чтобы не ломалась при использовании.
JamesReus
Фанат
 
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: Готовлюсь к крупному мероприятию и ищу одноразовую посуду

Новое сообщение Paris » 26 ноя 2024, 05:38

Готовясь к большому празднику, искала одноразовую посуду. Нашла идеальное решение на сайте https://xn--80aunp.xn--p1ai . Большой ассортимент, разумные цены, доставка вовремя. Посуды хватило на всех гостей, и после вечеринки не пришлось тратить время на мытьё. Рекомендую!
Paris
Фанат
 
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Готовлюсь к крупному мероприятию и ищу одноразовую посуду

Новое сообщение hurteseg » 17 мар 2025, 23:30

в крупных супермаркетах всегда покупаю одноразовую посуду , там смотрите .
hurteseg
Фанат
 
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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