Планирую праздник на улице, и нужен красивый шатёр

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Планирую праздник на улице, и нужен красивый шатёр

Новое сообщение bodrovgerman » 26 ноя 2024, 01:48

Планирую праздник на улице, и нужен красивый шатёр, чтобы всем было комфортно. Кто знает, где можно арендовать?


bodrovgerman
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Re: Планирую праздник на улице, и нужен красивый шатёр

Новое сообщение Axilless » 26 ноя 2024, 05:06

Делали свадьбу на природе. Без шатра было бы бедствие — дождь пошёл. Советы: смотрите, чтобы шатёр был крепкий и с боковыми стенками.
Axilless
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Re: Планирую праздник на улице, и нужен красивый шатёр

Новое сообщение JamesReus » 27 ноя 2024, 02:56

Я на мероприятия искал шатер, очень долго выбирали компанию в Питере, где можно было бы его недорого арендовать, в итоге заказали тут https://www.partytime78.ru По цене и качеству услуг нам подошло
JamesReus
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Re: Планирую праздник на улице, и нужен красивый шатёр

Новое сообщение Рибон » 15 мар 2025, 11:19

А никто случайно садовые шатры не видел? Может быть есть у Вас проверенные какие-нибудь магазины, где такие шатры приобрести сейчас можно? Смотрю сейчас какие в целом в интернете цены на садовые шатры https://sport-center.by/tenty_i_shatry/ и вот тут вроде как не плохое предложение я нашел. А Вы для сравнения можете ли еще что-то мне посоветовать?
Рибон
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