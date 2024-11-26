Планирую праздник на улице, и нужен красивый шатёр
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Планирую праздник на улице, и нужен красивый шатёр
Планирую праздник на улице, и нужен красивый шатёр, чтобы всем было комфортно. Кто знает, где можно арендовать?
- bodrovgerman
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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Re: Планирую праздник на улице, и нужен красивый шатёр
Делали свадьбу на природе. Без шатра было бы бедствие — дождь пошёл. Советы: смотрите, чтобы шатёр был крепкий и с боковыми стенками.
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Планирую праздник на улице, и нужен красивый шатёр
Я на мероприятия искал шатер, очень долго выбирали компанию в Питере, где можно было бы его недорого арендовать, в итоге заказали тут https://www.partytime78.ru По цене и качеству услуг нам подошло
- JamesReus
- Фанат
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- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: Планирую праздник на улице, и нужен красивый шатёр
А никто случайно садовые шатры не видел? Может быть есть у Вас проверенные какие-нибудь магазины, где такие шатры приобрести сейчас можно? Смотрю сейчас какие в целом в интернете цены на садовые шатры https://sport-center.by/tenty_i_shatry/ и вот тут вроде как не плохое предложение я нашел. А Вы для сравнения можете ли еще что-то мне посоветовать?
- Рибон
- Знаток
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- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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