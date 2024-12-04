Laiving » 04 дек 2024, 06:09

Если речь о подарке, то подарочная книга — это вроде бы хорошая идея, но опять-таки всё зависит от того, кому ты её покупаешь. Книги для подарков часто бывают довольно банальными. Лично я бы посоветовал искать что-то с уникальной тематикой, чтобы не попасть в типичный набор.