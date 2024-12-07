нужна красивая подарочная упаковка оптом.

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нужна красивая подарочная упаковка оптом.

Новое сообщение Kanniga » 07 дек 2024, 18:38

Для небольшого бизнеса нужна красивая подарочная упаковка оптом. Кто подскажет, где выбрать качественные материалы и выгодные условия?


Kanniga
Фанат
 
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: нужна красивая подарочная упаковка оптом.

Новое сообщение JamesReus » 08 дек 2024, 01:04

Проверьте местные компании — доставка может выйти дороже самих упаковок.
JamesReus
Фанат
 
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: нужна красивая подарочная упаковка оптом.

Новое сообщение Axilless » 08 дек 2024, 04:13

Для своей бизнес-идеи мне понадобилась подарочная упаковка, и я нашёл её оптом на http://omg-gift.ru . Отличный выбор: стильные коробки и пакеты, которые идеально подходят для любого подарка. Работать с ними легко, а цены просто отличные.
Axilless
Фанат
 
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: нужна красивая подарочная упаковка оптом.

Новое сообщение Рибон » 11 мар 2025, 19:41

Мы вот тоже думаем поменять подрядчика и смотрим какие у других компаний цены на упаковку. В целом, вот тут Магазин упаковки вроде интересные предлагает решения, так что завтра уделю этому больше времени и почитаю отзывы про них.
Рибон
Знаток
 
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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