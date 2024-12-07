нужна красивая подарочная упаковка оптом.
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нужна красивая подарочная упаковка оптом.
Для небольшого бизнеса нужна красивая подарочная упаковка оптом. Кто подскажет, где выбрать качественные материалы и выгодные условия?
- Kanniga
- Фанат
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- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: нужна красивая подарочная упаковка оптом.
Проверьте местные компании — доставка может выйти дороже самих упаковок.
- JamesReus
- Фанат
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- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: нужна красивая подарочная упаковка оптом.
Для своей бизнес-идеи мне понадобилась подарочная упаковка, и я нашёл её оптом на http://omg-gift.ru . Отличный выбор: стильные коробки и пакеты, которые идеально подходят для любого подарка. Работать с ними легко, а цены просто отличные.
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: нужна красивая подарочная упаковка оптом.
Мы вот тоже думаем поменять подрядчика и смотрим какие у других компаний цены на упаковку. В целом, вот тут Магазин упаковки вроде интересные предлагает решения, так что завтра уделю этому больше времени и почитаю отзывы про них.
- Рибон
- Знаток
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- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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