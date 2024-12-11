Нужно скачать моды на майнкрафт

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Нужно скачать моды на майнкрафт

Новое сообщение Миша » 11 дек 2024, 11:38

Привет всем! Может кто подскажет, где можно скачать моды на майнкрафт на андроид? Я недавно начал играть, но без модов как-то скучно. Искал в интернете, но наткнулся на кучу сайтов с вирусами и всякими странными ссылками. Хотелось бы найти что-то проверенное, чтобы не бояться, что телефон подхватит что-то ненужное.


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Re: Нужно скачать моды на майнкрафт

Новое сообщение Владислав » 11 дек 2024, 11:42

Мне кажется, что в любом случае нужно быть аккуратным с модами. Я, например, иногда скачиваю прямо с Google Play, хотя знаю, что там выбор ограничен. Но зато там можно быть уверенным, что всё безопасно. А вот с сторонних сайтов можно попасть на всякую ерунду.
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Re: Нужно скачать моды на майнкрафт

Новое сообщение Якуб » 11 дек 2024, 11:45

Скачивал моды на майнкрафт вот здесь https://peminecraft.com/mody/ . Они нормальные, проверенные, и никаких проблем не возникало. Там есть не только моды, но и карты, текстуры, и даже скины для персонажей. Моды все под андроид, так что не нужно переживать, что что-то не подойдет. Просто качай и устанавливай, всё работает без сбоев.
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Re: Нужно скачать моды на майнкрафт

Новое сообщение Рибон » 20 янв 2025, 13:32

Гляньте на форумах - Вам там определенно смогут подсказать где моды взять или же вообще купить готовые прокачанные аккаунты. Я знаю, что этот форум социальной инженерии https://lolz.live/ относится к действительно полезным, так что не упустите шанс стать членом такого крутого сообщества.
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