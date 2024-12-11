Нужно скачать моды на майнкрафт
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Нужно скачать моды на майнкрафт
Привет всем! Может кто подскажет, где можно скачать моды на майнкрафт на андроид? Я недавно начал играть, но без модов как-то скучно. Искал в интернете, но наткнулся на кучу сайтов с вирусами и всякими странными ссылками. Хотелось бы найти что-то проверенное, чтобы не бояться, что телефон подхватит что-то ненужное.
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Миша
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 23 окт 2024, 20:43
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Re: Нужно скачать моды на майнкрафт
Мне кажется, что в любом случае нужно быть аккуратным с модами. Я, например, иногда скачиваю прямо с Google Play, хотя знаю, что там выбор ограничен. Но зато там можно быть уверенным, что всё безопасно. А вот с сторонних сайтов можно попасть на всякую ерунду.
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Владислав
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 23 окт 2024, 20:37
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Re: Нужно скачать моды на майнкрафт
Скачивал моды на майнкрафт вот здесь https://peminecraft.com/mody/ . Они нормальные, проверенные, и никаких проблем не возникало. Там есть не только моды, но и карты, текстуры, и даже скины для персонажей. Моды все под андроид, так что не нужно переживать, что что-то не подойдет. Просто качай и устанавливай, всё работает без сбоев.
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Якуб
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 23 окт 2024, 21:15
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Re: Нужно скачать моды на майнкрафт
Гляньте на форумах - Вам там определенно смогут подсказать где моды взять или же вообще купить готовые прокачанные аккаунты. Я знаю, что этот форум социальной инженерии https://lolz.live/ относится к действительно полезным, так что не упустите шанс стать членом такого крутого сообщества.
- Рибон
- Знаток
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- Сообщения: 202
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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