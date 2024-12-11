Владислав » 11 дек 2024, 11:42

Мне кажется, что в любом случае нужно быть аккуратным с модами. Я, например, иногда скачиваю прямо с Google Play, хотя знаю, что там выбор ограничен. Но зато там можно быть уверенным, что всё безопасно. А вот с сторонних сайтов можно попасть на всякую ерунду.