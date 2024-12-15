На отдыхе в Дубае хотим арендовать яхту

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На отдыхе в Дубае хотим арендовать яхту

Новое сообщение Axilless » 15 дек 2024, 01:15

На отдыхе в Дубае хотим арендовать яхту, чтобы посмотреть город с воды. Подскажите проверенных арендаторов, чтобы всё прошло идеально.


Axilless
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Re: На отдыхе в Дубае хотим арендовать яхту

Новое сообщение Kanniga » 15 дек 2024, 04:24

Ну, это для тех, кто готов потратиться. Красиво, конечно, но подготовься, чтобы не переплатить за каждую мелочь – там на это мастера.
Kanniga
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Re: На отдыхе в Дубае хотим арендовать яхту

Новое сообщение Harlitood » 15 дек 2024, 06:24

Во время поездки в Дубай хотели сделать отдых незабываемым, поэтому арендовали яхту через https://ru.dubaiyachtrent.com/ . Это была лучшая идея! Просторная яхта, шикарный вид на город и невероятный комфорт. Удивительное приключение, которое будем вспоминать ещё долго.
Harlitood
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Re: На отдыхе в Дубае хотим арендовать яхту

Новое сообщение Рибон » 12 мар 2025, 16:27

Слушайте, а машинку где можно из приличных в Дубаи арендовать? А то не хочется мне экскурсионными автобусами путешествовать. Пишут вообще, что аренда Lamborghini в Дубае https://octane.rent/ru/lamborghini-rental-dubai/ вот тут имеется и цены в целом адекватные, как для такого автомобиля. Ну а Вы что можете мне подсказать еще из вариантов?
Рибон
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