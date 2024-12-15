На отдыхе в Дубае хотим арендовать яхту
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На отдыхе в Дубае хотим арендовать яхту
На отдыхе в Дубае хотим арендовать яхту, чтобы посмотреть город с воды. Подскажите проверенных арендаторов, чтобы всё прошло идеально.
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: На отдыхе в Дубае хотим арендовать яхту
Ну, это для тех, кто готов потратиться. Красиво, конечно, но подготовься, чтобы не переплатить за каждую мелочь – там на это мастера.
- Kanniga
- Фанат
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- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: На отдыхе в Дубае хотим арендовать яхту
Во время поездки в Дубай хотели сделать отдых незабываемым, поэтому арендовали яхту через https://ru.dubaiyachtrent.com/ . Это была лучшая идея! Просторная яхта, шикарный вид на город и невероятный комфорт. Удивительное приключение, которое будем вспоминать ещё долго.
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: На отдыхе в Дубае хотим арендовать яхту
Слушайте, а машинку где можно из приличных в Дубаи арендовать? А то не хочется мне экскурсионными автобусами путешествовать. Пишут вообще, что аренда Lamborghini в Дубае https://octane.rent/ru/lamborghini-rental-dubai/ вот тут имеется и цены в целом адекватные, как для такого автомобиля. Ну а Вы что можете мне подсказать еще из вариантов?
- Рибон
- Знаток
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- Сообщения: 228
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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