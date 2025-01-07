Подскажите, кто делает банкеты под ключ, чтобы всё на высшем уровне?

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Подскажите, кто делает банкеты под ключ, чтобы всё на высшем уровне?

Новое сообщение Laiving » 07 янв 2025, 20:45

Планируем юбилей, хочется чего-то стильного и вкусного. Подскажите, кто делает банкеты под ключ, чтобы всё на высшем уровне?


Laiving
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Re: Подскажите, кто делает банкеты под ключ, чтобы всё на высшем уровне?

Новое сообщение Naidjel » 07 янв 2025, 22:29

Проверь отзывы и договорись заранее о времени подачи блюд. Не доверяй только красивым фото.
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Naidjel
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Re: Подскажите, кто делает банкеты под ключ, чтобы всё на высшем уровне?

Новое сообщение Harlitood » 08 янв 2025, 21:03

У друга был юбилей, хотели отметить красиво, но без лишних заморочек. Нашли https://xn--80aapmgdseo5g.xn--p1ai . Всё организовали идеально: еда вкусная, подача стильная. Гости в восторге, всё прошло на высшем уровне. Удобно, вкусно, красиво — что ещё нужно?
Harlitood
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