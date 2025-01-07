Подскажите, кто делает банкеты под ключ, чтобы всё на высшем уровне?
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Подскажите, кто делает банкеты под ключ, чтобы всё на высшем уровне?
Планируем юбилей, хочется чего-то стильного и вкусного. Подскажите, кто делает банкеты под ключ, чтобы всё на высшем уровне?
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Подскажите, кто делает банкеты под ключ, чтобы всё на высшем уровне?
Проверь отзывы и договорись заранее о времени подачи блюд. Не доверяй только красивым фото.
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Подскажите, кто делает банкеты под ключ, чтобы всё на высшем уровне?
У друга был юбилей, хотели отметить красиво, но без лишних заморочек. Нашли https://xn--80aapmgdseo5g.xn--p1ai . Всё организовали идеально: еда вкусная, подача стильная. Гости в восторге, всё прошло на высшем уровне. Удобно, вкусно, красиво — что ещё нужно?
- Harlitood
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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