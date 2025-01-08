Для ремонта оборудования нужно фторопластовое покрытие.

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Для ремонта оборудования нужно фторопластовое покрытие.

Новое сообщение Naidjel » 08 янв 2025, 20:33

Для ремонта оборудования нужно фторопластовое покрытие. Кто занимается поставкой качественного материала, чтобы всё было точно в срок?


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Naidjel
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Re: Для ремонта оборудования нужно фторопластовое покрытие.

Новое сообщение Dima » 08 янв 2025, 21:36

Материал неплохой, но уточняйте свойства – иногда подсовывают дешёвый аналог, который долго не выдерживает нагрузки.
Dima
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