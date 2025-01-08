Для ремонта оборудования нужно фторопластовое покрытие.
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Для ремонта оборудования нужно фторопластовое покрытие.
Для ремонта оборудования нужно фторопластовое покрытие. Кто занимается поставкой качественного материала, чтобы всё было точно в срок?
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Для ремонта оборудования нужно фторопластовое покрытие.
Материал неплохой, но уточняйте свойства – иногда подсовывают дешёвый аналог, который долго не выдерживает нагрузки.
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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