Посоветуйте хороший спа-салон
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Посоветуйте хороший спа-салон
Усталость накопилась, хочется расслабиться. Посоветуйте хороший спа-салон, чтобы атмосфера приятная и услуги профессиональные?
- stepanben
- Писатель
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- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: Посоветуйте хороший спа-салон
Брал раз подарочный сертификат, так там на тебя смотрят, как на лентяя, который не умеет отдыхать. А вообще, если сервис хороший, то расслабиться стоит.
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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