Посоветуйте хороший спа-салон

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Посоветуйте хороший спа-салон

Новое сообщение stepanben » 10 янв 2025, 00:53

Усталость накопилась, хочется расслабиться. Посоветуйте хороший спа-салон, чтобы атмосфера приятная и услуги профессиональные?


stepanben
Писатель
 
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
Вернуться к началу

Re: Посоветуйте хороший спа-салон

Новое сообщение Osvald » 10 янв 2025, 02:33

Брал раз подарочный сертификат, так там на тебя смотрят, как на лентяя, который не умеет отдыхать. А вообще, если сервис хороший, то расслабиться стоит.
Osvald
Фанат
 
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Праздники, развлечения, досуг

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Osvald и гости: 6

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group