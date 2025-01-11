думаю заказать оборудование для деревообработки из Китая

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думаю заказать оборудование для деревообработки из Китая

Новое сообщение looksj » 11 янв 2025, 19:31

Занимаюсь деревом, думаю заказать оборудование из Китая. Кто уже брал, посоветуйте проверенные фирмы?


looksj
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