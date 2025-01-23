Как найти хорошего таролога для консультации по жизненным вопросам?

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Как найти хорошего таролога для консультации по жизненным вопросам?

Новое сообщение Naidjel » 23 янв 2025, 11:06

Иногда жизнь ставит вопросы, на которые не знаешь ответа. Как найти хорошего таролога для консультации по жизненным вопросам?


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Naidjel
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Сообщения: 152
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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