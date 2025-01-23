Делаю уборку на участке и нужно вывезти крупный мусор

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Делаю уборку на участке и нужно вывезти крупный мусор

Новое сообщение Kraisler » 23 янв 2025, 11:10

Делаю уборку на участке и нужно вывезти крупный мусор. Где в Екатеринбурге можно заказать вывоз мусора с гарантией быстрого выполнения?


Kraisler
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 янв 2024, 17:52
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